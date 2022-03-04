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"Це оборонний союз": Столтенберг заявив, що НАТО не прагне розв'язувати війну з Росією

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"Це оборонний союз": Столтенберг заявив, що НАТО не прагне розв'язувати війну з Росією

Associated Press

Альянс посилив свою присутність у східній частині.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не є учасником війни на території України, на яку цинічно напала РФ 24 лютого. Крім того, НАТО не прагне війни з Росією.

Про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 4 березня.

Столтенберг підкреслив, що  країни-члени запровадили проти Росії безпрецедентні санкції, а також надають підтримку Україні. Утім, НАТО, за його словами, не прагне війни з РФ.

"Союзники по НАТО ухвалили безпрецедентні санкції, надають підтримку Україні, але водночас НАТО є стороною конфлікту. НАТО — це оборонний союз, ми не прагнемо військового конфлікту з Росією", - сказав він.

Генсек НАТО також заявив, що напад РФ на Запорізьку АЕС в українському Енергодарі підтверджують необхідність терміново завершити війну в Україні.

"Атака на Запорізьку АЕС показує безжалісність цієї війни та важливість її припинення. Ми не прагнемо воєнного конфлікту з Росією, але разом з тим ми повинні забезпечити, щоб не було непорозуміння щодо нашої налаштованості захищати та обороняти усіх союзників, і саме тому ми збільшили присутність сил НАТО у східній частині Альянсу. Це оборонна присутність", - зазначив Столтенберг.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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