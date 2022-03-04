"Це оборонний союз": Столтенберг заявив, що НАТО не прагне розв'язувати війну з Росією

Альянс посилив свою присутність у східній частині.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не є учасником війни на території України, на яку цинічно напала РФ 24 лютого. Крім того, НАТО не прагне війни з Росією.
Про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 4 березня.
Столтенберг підкреслив, що країни-члени запровадили проти Росії безпрецедентні санкції, а також надають підтримку Україні. Утім, НАТО, за його словами, не прагне війни з РФ.
"Союзники по НАТО ухвалили безпрецедентні санкції, надають підтримку Україні, але водночас НАТО є стороною конфлікту. НАТО — це оборонний союз, ми не прагнемо військового конфлікту з Росією", - сказав він.
Генсек НАТО також заявив, що напад РФ на Запорізьку АЕС в українському Енергодарі підтверджують необхідність терміново завершити війну в Україні.
"Атака на Запорізьку АЕС показує безжалісність цієї війни та важливість її припинення. Ми не прагнемо воєнного конфлікту з Росією, але разом з тим ми повинні забезпечити, щоб не було непорозуміння щодо нашої налаштованості захищати та обороняти усіх союзників, і саме тому ми збільшили присутність сил НАТО у східній частині Альянсу. Це оборонна присутність", - зазначив Столтенберг.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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