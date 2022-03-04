"Це оборонний союз": Столтенберг заявив, що НАТО не прагне розв'язувати війну з Росією

"Це оборонний союз": Столтенберг заявив, що НАТО не прагне розв'язувати війну з Росією

Альянс посилив свою присутність у східній частині.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не є учасником війни на території України, на яку цинічно напала РФ 24 лютого. Крім того, НАТО не прагне війни з Росією.

Про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 4 березня.

Столтенберг підкреслив, що країни-члени запровадили проти Росії безпрецедентні санкції, а також надають підтримку Україні. Утім, НАТО, за його словами, не прагне війни з РФ.

"Союзники по НАТО ухвалили безпрецедентні санкції, надають підтримку Україні, але водночас НАТО є стороною конфлікту. НАТО — це оборонний союз, ми не прагнемо військового конфлікту з Росією", - сказав він.

Генсек НАТО також заявив, що напад РФ на Запорізьку АЕС в українському Енергодарі підтверджують необхідність терміново завершити війну в Україні.

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"Атака на Запорізьку АЕС показує безжалісність цієї війни та важливість її припинення. Ми не прагнемо воєнного конфлікту з Росією, але разом з тим ми повинні забезпечити, щоб не було непорозуміння щодо нашої налаштованості захищати та обороняти усіх союзників, і саме тому ми збільшили присутність сил НАТО у східній частині Альянсу. Це оборонна присутність", - зазначив Столтенберг.