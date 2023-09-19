“Це одна з наймасштабніших атак на Львів”: усі подробиці від Садового

В ніч проти вівторка, 19 вересня, окупанти атакували Львів дронами. Внаслідок прильоту було знищено три складські приміщення. На жаль, під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка.

В ефірі телемарафону “Єдині новини” міський голова міста Андрій Садовий розповів про наслідки нічної атаки.

“На сьогодні, на дану хвилину, є один загиблий — працівник складу. Госпіталізований молодий хлопець, 26 років, достатньо серйозні поранення, але думаю, організм справиться. Якщо говорити про інших постраждалих — звернення були, але це незначні пошкодження. Осколки від вікон, інші речі”, — зазначив Садовий.

“Вражає сам масштаб пожежі, тому що удари і осколки якраз летіли в наші склади, де знаходиться гуманітарна допомога, харчові продукти, побутова хімія, вікна, двері. У Львові знаходиться багато локацій, які використовують міжнародні гуманітарні організації, наші мережі, що забезпечують і промисловими, і продовольчими товарами багато регіонів України”, — додав він.

Зараз триває ліквідація самої пожежі, розповів міський голова: “Це дуже масштабна пожежа. З самого початку, як це було можливо, приступили до виконання рятувальних робіт. Магістральна вулиця зараз перекрита. Але так виглядає, що у швидкому часі ми її відкриємо”.

“Шок для людей, особливо для власників тих складів, тому що мова йде про збитки на десятки мільйонів і більше. Вражає, що луплять по цивільній інфраструктурі, банально по складах, по садках, по школах, по госпіталях. Отак Росія показує своє лице”, — прокоментував Садовий.

У своєму Telegram-каналі він написав, що загалом площа загорання становить близько 10 тисяч квадратних метрів.

За його словами, це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору руйнації і матеріальних цінностей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи у Львові! Атака “Шахедів”! ПОЖЕЖА! | САДОВИЙ

Нагадаємо, Львівську область атакували російські ударні безпілотники. Сили ППО збили 15 із 18 дронів, які запустили окупанти. Сталося три влучання у промислові склади у Львові.

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