"Це оголений нерв": Кулеба розповів, як деяким партнерам "страшнувато" підтримати створення Спецтрибуналу для РФ

Наразі триває процес створення Спеціального трибуналу для Росії через вторгнення до України.
Деякі партнери України мають сумніви в необхідності Спецтрибуналу для РФ, пояснюючи тим, що вже є Міжнародний кримінальний суд (МКС), і кажучи, що не можна створювати йому альтернативу.
Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу.
Він зазначив, що попри все, Україна веде роботу в цьому напрямку і вважає, що результат буде. Україна також закликає всі держави та організації підтримати створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.
"Цей злочин відбувся, а значить, за нього має бути покарання... Тема трибуналу - це оголений нерв. Будь-яку позицію, в принципі, можна якось закамуфлювати чи розмити. Але незалежно від того, підтримуєш ти трибунал чи не підтримуєш, ти розумієш, що йдеться про юридичне рішення, де буде зафіксовано, що Володимир Путін є злочинцем і несе відповідальність за накази, в результаті яких загинули десятки тисяч людей", - сказав міністр.
Кулеба зауважив, що у процесі створення цього трибуналу партнерам "страшнувато з різних причин", зокрема, і з політичних, адже від 1945 року було лише два такі випадки.
"А практика судити лідера іншої держави, скажімо так, дуже хитка. По-друге, є клуб фанатів Міжнародного кримінального суду (до якого ми теж належимо). В його статуті написано, що одним зі злочинів, за які він може судити, є агресія. Але на практиці, суто з юридичних причин, він не може застосувати цю статтю конкретно до випадку України і Росії", - додав Кулеба.
Водночас, дискутуючи з партнерами, які кажуть, що не можна створювати альтернативу МКС, Україна каже: "Чекайте, що важливіше - інтереси МКС, який не хоче ніяких тимчасових альтернатив собі, чи справедливість, заради якої МКС існує?".
"Тут у них виникає ступор, тому що вони і за справедливість, і за МКС", - констатує голова МЗС.
Нагадаємо, колишня генпрокурорка Венедіктова розповіла, коли запрацює трибунал для російських окупантів.
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