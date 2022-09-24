"Це опорний пункт оборони": військовий експерт розповів про значення Лиману у війні

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що місто Лиман не має політичного значення у війні Росії проти України, однак має оперативне.

Місто Лиман на Донеччині є опорним пунктом оборони російських військ на оперативному напрямі.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Лиман не має політичного значення. Має оперативне значення. Населений пункт впливає ситуацію на оперативному напрямі. Згадайте, коли ми відступали, взяли Лиман, у нас одразу з'явилася загроза флангового удару та оточення наших військ. Ми змушені були відступати в цьому напрямі, виводити війська з-під удару, щоб вони не потрапили до казана. Ось яке значення має Лиман. Нині рівно протилежна ситуація. Якщо ми беремо Лиман, у нас відкривається оперативний простір на Сватове та Кремінну, від Кремінної ми заходимо в тил Сєвєродонецька, і Лисичанськ потрапляє в оточення. Це опорний пункт оборони російських військ у цьому оперативному напрямі", - зазначив він.

Також експерт додав, що зараз окупанти риють окопи у напрямку Кремінної з надією закріпитися там.

"Вони, до речі, зараз у напрямку Кремінної посилено риють рубіж оборони, окопи, щоби там закріпитися. Кремінна – Сватове вони намагаються зробити кордон оборони, на якому намагатимуться зупинити наші війська", - говорить Жданов.

Нагадаємо, що радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на сьогодні окупований Лиман Донецької області не перебуває в оточенні українських захисників, про що заявляють російські пабліки.