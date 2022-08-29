"Це організована кривава вистава": Подоляк про обстріли окупантами Енергодара

У ніч проти 29 серпня російська армія обстріляла Енергодар у Запорізькій області.
Численні осколкові поранення отримали щонайменше 10 місцевих мешканців. Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мета цієї кривавої вистави – залякати місцеве населення, звинуватити Збройні сили України та замаскувати свої "ядерні" злочини.
Про це він написав у Twitter.
"Цинічний і системний обстріл Росією окупованого Енергодара – це організована кривава вистава, мета якої – залякати місцеве населення, звинуватити Збройні сили України та замаскувати свої "ядерні" злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки", - зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 29 серпня російська армія обстріляла Енергодар у Запорізькій області. Численні осколкові поранення отримали щонайменше 10 місцевих мешканців.
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