"Це останній козир РФ": у Міноборони України прокоментували погрози Кремля про можливе застосування ядерної зброї

Українська сторона готова до будь-якого розвитку ситуації, наголосив речник Міноборони України.
Міністерство оборони України та західні партнери наразі не бачать ознак того, що Кремль може застосувати ядерну зброю в Україні.
Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу у п'ятницю, 15 квітня.
"Ядерна зброя – це так званий останній козир РФ. Наразі ми не бачимо ознак того, що Кремль може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки. Також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, також поки що цього не підтверджують", - сказав він.
Однак Мотузяник наголосив, що українська сторона готова до будь-якого розвитку ситуації.
Нагадаємо, директор ЦРУ Білл Бернс попереджає українську владу, що заяви Росії про застосування тактичної ядерної зброї в Україні не слід сприймати легковажно.
"Враховуючи потенційний відчай президента Путіна та російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі зіштовхувалися у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційна загроза вдатися до тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", – сказав він.
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