"Це останній успіх Росії на території України": Арестович зробив новий прогноз щодо війни

Взяття Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська було останнім успіхом російської армії на території України.

Далі вони можуть окупувати хіба якесь невелике село. До Слов'янська і Краматорська у росіян не вистачить сил, щоб дійти.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником та публіцистом Марком Фейгіним.

"Наступ у Луганській області - це останній успіх російської армії в Україні. Мається на увазі великий успіх. Село якесь можуть взяти. Я просто знаю, що твориться у військах Росії. Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Рубіжне - це міста середньої величини. Вони їх брали 90 діб із великою кількість військових, втратили велику кількість людей. Ми з Лисичанська просто відступили. У Сєвєродонецьку вони ще півтори доби воювали з порожнім містом, у Лисичанську теж саме було дві доби. Де вони візьмуть оперативні резерви для того, що взяти ще одне місто? Хочуть взяти Слов'янськ і Краматорськ?" - сказав Арестович.

Нагадаємо, Арестович розповів, що захоплення Лисичанська російським окупантам коштувало втрати 7 тисяч військових.

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