"Це остаточна військова поразка Росії": відомий опозиціонер назвав передумову для початку переговорів

У перемовинах України з РФ зацікавлена перш за все Москва, бо вона програє "бійку".

Так сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua з російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ та засновник “Утро февраля” Ілля Пономарьов.

"Передумова для початку переговорів — це остаточна військова поразка Росії. Я вважаю, що без цього це просто навіть теоретично неможливо", — заявив він.

За його словами тиск, щодо перемовин відбувається як з боку Вашингтона, так і Москви.

"І американці зацікавлені через вибори. Їм потрібно якесь припинення вогню, щоб Байден міг там відрапортувати, що все гаразд вже. І Москва звичайно в цьому зацікавлена, бо вона програє цю бійку. А щодо остаточних умов, які повинні бути в домовленностях, то це звичайно зміна режиму в Росії. Бо якщо буде залишатися Путін, будь-які високопосадовці його оточення — це буде означати те, що збережеться режим, збережеться імперія, не будуть (накладені) репарації, не будуть покарані військові злочинці. А все це повинно бути обов'язковими вимогами з боку України та всього світу", — зазначив опозиціонер.

Тим часом РФ продовжує просувати "фейки" про війну в Україні. Радник Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив три брехливі тези РФ, які вона активно просуває. Одна з них: треба негайно переходити до псевдо/дипломатії та заморозити конфлікт (припинивши постачати Україні зброю).

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