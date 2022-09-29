Це означало б третій лендліз для України: Резніков описав сценарій, якби Білорусь вступила у війну

Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, якби самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вступив у війну - це "означало б лише третій лендліз для України".

Голова Міноборони Олексій Резніков пояснив, що небезпека наступу з боку Білорусі є постійно, оскільки українсько-білоруський кодон сягає 1200 км, а в лютому вже було вторгнення звідти російською армією.

Про це міністр розповів у спільному коментарі для hromadske 29 вересня.

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"У деяких непідтверджених випадках на Чернігівщині місцеве населення чуло в перші дні навали, що вояки у російській формі розмовляли з акцентом, дуже подібним на білоруський. Тобто не виключено, що якісь невеликі підрозділи білорусів були в російській формі. Але потім вони зникли. Інших таких доказів присутності білоруських військових ми поки що не маємо", — сказав Резніков.

Резніков зауважив, рівень пропаганди в Білорусі набагато нижчий, аніж у РФ, а тому й "промивання мізків менше". Однак міністр оборони вважає, що, попри ризики, Лукашенко шукає баланс. Нібито він допомогає Путіну, але у прямий конфлікт не втручається.

"Тому, скажемо так, ризик є, але його рівень я б не перевищував. Мені більше здається, що очільник Білорусі шукає баланс. З одного боку, йому треба демонструвати патрону (Володимиру Путіну - ред.), що він ніби якось із ним. Але з іншого боку, Лукашенко розуміє, що це може бути вже остаточний його фінал", — додав Резніков.

Міністр запевнив, що в будь-якому разі Україна готова відбити ще одне вторгнення з боку Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі готують залізничну інфраструктуру для прийняття військових ешелонів з Росії. Тим часом Кремль планує вже зараз перекинути до Білорусі до 20 тисяч нових мобілізованих. За інформацією військового експерта Олега Жданова, у Білорусі перебувають до 4 тисяч російських солдатів.

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