"Це означатиме третю світову війну": Зеленський допустив провал переговорів із Путіним і розповів про наслідки

Зеленський готовий до переговорів з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з російським главою Володимиром Путіним, який розв'язав війну в Україні, для миру, але вважає, якщо вони зазнають невдачі, це означатиме, третю світову війну.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю CNN.

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"Я готовий до переговорів з ним (Путіним). Я був готовий протягом останніх двох років. І я думаю, що без переговорів ми не можемо завершити цю війну. Я думаю, що ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість вести переговори, можливість розмовляти з Путіним. Але якщо ці спроби не вдадуться, це означатиме, третю світову війну", — сказав глава держави.

Зеленський закликав продовжити переговори з РФ , попередивши, що в іншому випадку втрати Росії будуть величезними.

"Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрітися. Час поговорити. Настав час відновити територіальну цілісність і справедливість для України", - сказав президент України.

Раніше Зеленський говорив, що його пріоритети на переговорах чіткі: Закінчення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії і реальний захист України.

Нагадаємо, раніше Подоляк розповів, коли можуть зустрітися Зеленський і Путін і чи потиснуть один одному руки.