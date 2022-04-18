Це означає, що у Росії кепські справи — Данілов про ймовірний приїзд "кухаря Путіна" на Донбас

Як повідомляють ЗМІ, Пригожин начебто прибув на Донбас, аби керувати операцією з ліквідації вищого керівництва України.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не може підтвердити, що пропагандист та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, більш відомий як "кухар Путіна", перебуває на Сході. Якщо це справді так, то Данілов вважає, що воєнні справи в окупантів "кепські".
Про це Данілов розповів в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини".
"Я не можу це підтвердити, бо ми остаточно ще не з'ясували ці обставини. Але якщо "кухар Путіна" вже перебуває тут, то у них кепські справи, — сказав Секретар РНБО.
Нагадаємо, Данілов підтвердив, що вранці понеділка, 18 квітня, Росія почала активну фазу на Сході. Армія Росії спробувала піти в наступ уздовж лінії фронту у трьох областях України.
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