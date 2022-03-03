"Це п**дець": професор-економіст з Чикаго прокоментував санкції проти Росії і до чого вони можуть призвести

"Це п**дець": професор-економіст з Чикаго прокоментував санкції проти Росії і до чого вони можуть призвести

Незабаром на росіян чекає дефіцит базових продуктів.

Через вторгнення до України Росія отримала низку санкції, які боляче вдарять по її економіці.

Як саме, пояснив економіст з США Максим Миронов.

"Мене багато хто просить прокоментувати санкції. Якщо коротко, то мій науковий висновок, як професора фінансів, доктора університету Чикаго - це п**дець. І подвійний п**дець, що жителі Росії, навіть освічені, здебільшого не розуміють, що на них чекає.

Пояснюю на пальцях. Незабаромн на росіян чекає дефіцит базових продуктів. Я говорю не про всілякі айфони, імпорт яких вже заборонили, а про їжу, одяг, автомобілі, побутову техніку тощо. Росія дуже вбудована у світову торгівлю. І вже найбільші оператори відмовляються надсилати контейнери до Росії. Але навіть якщо станеться диво, і Росія знайде когось, хто готовий відправляти контейнери до Росії за три лічильники, то як за це платити?

Експортні доходи скоротяться в рази, тому що всі покупці намагатимуться відмовитися від російських товарів. Ми бачимо, що навіть непідсанкційні нафтові компанії не можуть знайти покупців на свою нафту. Газпром, головний експортер газу, вже під санкціями, тобто він взагалі незрозуміло, як отримуватиме валютний виторг. Російський ЦБ накопичив величезну скарбничку, 650 млрд доларів. Тільки понад половина цих резервів вже заарештовано, а що робити із золотом теж не дуже зрозуміло.

Малий банк у світі захоче його купити у російського ЦБ, щоб самому не потрапити під санкції або величезні штрафи. Багато хто думає, що Росія за минулі роки побудувала купу заводів, тільки всі ці заводи – автомобільні, авіаційні, побутової техніки тощо - використовують імпортні компоненти. Тобто найближчими місяцями на нас чекає зупинка цілих галузей з усіма наслідками - дефіцитом товарів, масовим безробіттям, відповідно, падінням збирання податків і, як наслідок, проблеми з виплатою зарплат бюджетникам.

Літаки навіть у Росії теж скоро перестануть літати. Адже вони майже всі імпортні, а Захід уже заборонив постачати запчастини. Тому ми скоро побачимо масовий висновок із експлуатації літаків. Інтернет, яким ми його знали, також прикриють. Вже заблокували купу інформаційних сайтів, днями збираються блокувати Вікіпедію. Вже уповільнюють Twitter, Facebook. Збираються відключити YouTube.

Щодо сільського господарства. А ви знаєте, що в Росії частка імпортного насіння майже 40%? А по картоплі частка імпортного насіння – 90%? Тобто, звичайно, що-небудь аграрії придумають згодом, але як мінімум у короткостроковій перспективі варто очікувати на дефіцит базової с/г продукції та різкий зліт цін.

І це також ще не все. Усі, хто може звалити із країни, почне валити. Вже активно валять. Уряд це розуміє, тому й запровадили сьогодні купу заходів, щоб утримати айтішників. Тільки вони не спрацюють. Тому незабаром, ймовірно, введуть виїзні візи для певних категорій або повністю закриють країну.

Єдиний плюс із цієї історії, що ті, хто ностальгував за СРСР, зможуть на своїй шкурі відчути всі його принади. І це буде не щодо травоїдного СРСР на кшталт Хрущова-Брежнєва-Горбачова, а СРСР, на чолі якого стоїть божевільний диктатор", - написав Максимов.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: