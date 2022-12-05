Це підводні човни: в Одеській ОВА розповіли, скільки носіїв "Калібрів" РФ тримає в Чорному морі

Росія станом на ранок 5 грудня тримає у Чорному морі 16 своїх кораблів, серед них два ракетоносії - підводні човни.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Братчук також зазначив, що у Березівському районі напередодні було виявлено боєприпас калібру 50 мм часів Другої Світової війни. Його успішно знищили фахівці ДСНС.

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Нагадаємо, що минулого тижня Росія відводили з Чорного моря усі носії "Калібрів". Як тоді повідомляла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, цьому було декілька причин, зокрема шторм на морі та гібридна війна проти українців.

Водночас Гуменюк також наголошувала, що ймовірність удару РФ насправді дуже висока, й він може бути дуже масованим. Про те, що Росія після обстрілу 23 листопада, готує новий масований ракетний удар по Україні заявляли влада та військові. За їхніми даними, цілі в РФ незмінні - це енергетичні об'єкти. Країна-агресорка і надалі хоче залишити українців без світла, тепла та води, розраховуючи таким чином - через террор населення змусити владу сідати за стіл переговорів на умовах Кремля.

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