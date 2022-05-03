"Це питання одвічне": Венедіктова розповіла, як шукатимуть воєнних злочинців РФ, щоб притягти до відповідальності

"Це питання одвічне": Венедіктова розповіла, як шукатимуть воєнних злочинців РФ, щоб притягти до відповідальності

В Україні фізично почнуть судити окупантів, які перебувають на території країни. Щодо військовослужбовців, яких фізично немає в Україні, необхідно рухатись в заочний процес. Проте за нинішньої влади РФ не видасть нікого.

Питання про те, яким чином російських військових притягнуть до відповідальності, якщо вони в Росії - одвічне. Якщо воєнні злочинці - військові полонені - знаходяться тут, можна розпочати суди в Україні.

Про це під час конференції 3 травня повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

За її словами наразі Офіс генпрокурора ретельно працює над тим, щоб стосовно військоволонених дуже фахово доводити за стандартами міжнародного гуманітарного права, що вони є воєнними злочинцями.

Венедіктова нагадала, що не всі, хто прийшли воювати є військовими злочинцями, а лише ті, хто ґвалтують, вбивають цивільних, займаються тортурами, мародерствують.

"Якщо вони тут, ми їх починаємо судити фізично. Я дуже сподіваюсь, що ми дуже скоро зайдемо в суд з воєнними злочинцями по ст.438 (воєнний злочин)", - зазначила вона.

За словами генпрокурорки, якщо, військовослужбовців фізично немає в Україні, необхідно рухатись в заочний процес.

Також читайте Російські окупанти використовують українських дітей для розвідки - Венедіктова

"Ми так само збираємо всю належність і допустимість доказів... Так само буде йти за процесом і прокурор Міжнародного кримінального суду. Питання: чи видасть Російська Федерація хоч когось. З цією владою не будуть. Тому ми рухаємось з усім цивілізованим світом. Ми готові, ми відкриті і нічого не ховаємо. Ми розуміємо, хто вчиняв ці звірства і ми готові досліджувати", - резюмувала вона.

Раніше Венедіктова розповіла, що російських окупантів будут судити не лише по міжнародному праву, відповідальність за свої звірства чекає на них і в Україні. Також щодо конкретного злочину можуть створити спеціальний військовий трибунал.

Ірина Венедіктова про злочини російської армії в Україні