“Це пиз*ець, Ілюхо”: реакція місцевих на вибухи в Севастополі (відео)

У багатьох видовище викликало досить неоднозначну реакцію, одночасно схожу як на жах, так і на захоплення побаченим.
Через ракетний удар по судноремонтному заводу у тимчасово окупованому росіянами Севастополі ніч на середу, 13 вересня, виявилася для жителів міста вельми неспокійною.
Про це пише NV.
Річ у тім, що цього разу удар по стратегічному об'єкту загарбників завдали не дронами-камікадзе, а, як стверджують у міноборони РФ, крилатими ракетами.
Унаслідок їхнього влучання по заводу прогриміли кілька потужних вибухів, після чого в небо здійнявся величезний вогняний гриб.
При цьому, судячи з відео, якими місцеві жителі діляться у соцмережах, у багатьох із них це видовище викликало досить неоднозначну реакцію, одночасно схожу як на жах, так і на захоплення побаченим.
“Пиз*ець, їб*ть, нах*й! Їб*ть, бл*. Їб*ть, нах*й! Їб*ть, нах*й, бл*. Їб*ти, су*а! Це пиз*ець, Ілюхо. Яке, нах*й, буває”, — прокоментував вибухи у Севастополі один з очевидців.
Доброго ранку! pic.twitter.com/IcOM8IFQTa— Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) September 13, 2023
Нагадаємо, українська розвідка підтвердила, що під час атаки по Севастополю були уражені два російські судна. Йдеться про влучання у великий десантний корабель та підводний човен Росії.
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