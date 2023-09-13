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“Це пиз*ець, Ілюхо”: реакція місцевих на вибухи в Севастополі (відео)

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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“Це пиз*ець, Ілюхо”: реакція місцевих на вибухи в Севастополі (відео)

Реакція жителів Севастополя на вибух виявилася досить неоднозначною. Скриншот / X (Twitter)

У багатьох видовище викликало досить неоднозначну реакцію, одночасно схожу як на жах, так і на захоплення побаченим.

Через ракетний удар по судноремонтному заводу у тимчасово окупованому росіянами Севастополі ніч на середу, 13 вересня, виявилася для жителів міста вельми неспокійною.

Про це пише NV. 

Річ у тім, що цього разу удар по стратегічному об'єкту загарбників завдали не дронами-камікадзе, а, як стверджують у міноборони РФ, крилатими ракетами.

Унаслідок їхнього влучання по заводу прогриміли кілька потужних вибухів, після чого в небо здійнявся величезний вогняний гриб.

При цьому, судячи з відео, якими місцеві жителі діляться у соцмережах, у багатьох із них це видовище викликало досить неоднозначну реакцію, одночасно схожу як на жах, так і на захоплення побаченим.

“Пиз*ець, їб*ть, нах*й! Їб*ть, бл*. Їб*ть, нах*й! Їб*ть, нах*й, бл*. Їб*ти, су*а! Це пиз*ець, Ілюхо. Яке, нах*й, буває”, — прокоментував вибухи у Севастополі один з очевидців.

Нагадаємо, українська розвідка підтвердила, що під час атаки по Севастополю були уражені два російські судна. Йдеться про влучання у великий десантний корабель та підводний човен Росії.

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Дата публікації
Перегляди
887
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