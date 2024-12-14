"Це початок масштабних випробувань для всієї західної цивілізації": Жорін попередив Європу

Найкращим варіантом для західних союзників, на думку військового, є "адекватна" військова допомога Україні.

Росіяни мають величезні військові ресурси, які необхідно знищити до того, як вони доберуться до наших партнерів. Водночас Європі вже зараз необхідно замислитись і почати підготовку до можливих масштабних випробувань для всієї західної цивілізації.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Жорін прокоментував дані про втрати росіян у наступальній операції на Покровському напрямку, про які розповів військовий аналітик Володимир Даценко.

Даценко зазначив, що у спробах захопити Покровськ Росія втратила більше танків, ніж будь-яка країна Європи має зараз у своїй армії, а втрати серед особового складу лише на цьому напрямку перевищують чисельність армії Великої Британії.

"Якщо Росія може витратити більше ресурсів на один Покровськ, ніж більшість країн можуть зібрати для захисту всіх своїх територій – може цим країнам вже час про щось замислитись?", – заявив військовий.

Він зауважив, що Кремль та російське військове командування не намагаються зберегти ресурси, втрачають "за необхідності" десятки тисяч солдатів і тисячі одиниць техніки.

"На фоні цих цифр і поведінки [росіян – ред.], Європа повинна серйозно переглянути свої оборонні бюджети, нарощувати спільний військовий потенціал. Бо війна в Україні – лише початок масштабних випробувань для всієї західної цивілізації", – зазначив Жорін.

Він додав, що зараз найкращим варіантом для західних союзників України є адекватна військова допомога, яка дозволить нашим Силам оборони нищити величезні військові ресурси Росії.

"Всі затримки та "роздуми" щодо постачання зброї дозволяють [окупантам – ред.] просуватись далі та отримувати досвід для майбутніх воєн", – попередив Максим Жорін.

Нагадаємо, росіяни фактично обійшли Курахівське водосховище.Військовий оглядач Денис Попович вважає, що наразі немає сенсу тримати "кишеню" на південь від Курахового в районі Успенівки. Потрібно звідти відходити.

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