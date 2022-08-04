"Це - початок Третьої світової": Зеленський - про страшні наслідки перемоги Путіна у війні в Україні

У разі перемоги російського президента Володимира Путіна у війні в Україні може розпочатися Третя світова.
Глава держави Володимир Зеленський впевнений, що можлива перемога Путіна в Україні розв'яже руки іншим диктатором у світі, які розпочнуть військові дії.
Про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками африканських ЗМІ у четвер, 4 серпня.
"Якщо Путін переможе в цій війні – це початок Третьої світової війни. Я в цьому впевнений – великі автократії світу почнуть робити те саме", – сказав Зеленський.
Президент України застеріг від хаосу, який може розпочатися через Третю світову війну. За словами Зеленського, вже спровоковані РФ харчова небезпека, енергетична криза та війна – це лише початок.
"Вибачте, але це квіточки у порівнянні з тим, що буде. Не дай боже, щоб Росія перемогла в цій війні. Скільки можна ставати на цій самій граблі?", – підкреслив президент.
Нагадаємо, Зеленський закликав країни Африки відмовитися від зустрічей з посадовцями Росії.
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