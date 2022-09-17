"Це початок знищення Землі": Зеленський оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброї

Глава держави певен, що потужні розвідки світу не дадуть РФ навіть шанс подумати про можливість застосування ядерної зброї.

Про це очільник України сказав в інтерв'ю Reuters, відео якого опублікував на своїй сторінці у телеграм-каналі.

"Це початок знищення Землі. Я навіть не можуть зрозуміти, як це можуть допустити спецслужби та розвідки світу, "розуми світ", щоб Росії надати навіть шанс прот це думати. Мені здається, що цього не буде, але, тим не менше, ми не можемо з вами щось прогнозувати з цією державою. Від неї можна очікувати що завгодно. Але боятися чогось, що може зробити Росія, а тому піти з ними на якусь згоду, - це найгірший результат, на який можна піти. Це тоді точно буде початок Третьої світової війни. Бо це надає таким державам, як Росія, або державам, які про це думають, що вони спроможні використовувати ядерну зброю, щоб захоплювати чужі території, погрожуючи застосуванням ядерної зброї", - сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що з країною, яка шантажує ядерною зброєю, не може йти жодна мова про якісь переговори.

"Не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю. Я не вважаю, що з ними можна говорити. Тому, коли лунають ті чи інші меседжі з російського телебачення, заяви відомих російських політиків, не треба навіть далі слухати та аналізувати це. Треба зрозуміти, хто це сказав, і зробити так, щоб ця людина надалі не погрожувала. Ось що потрібно робити світу", - додав він.

Нагадаємо, американський президент Байден застеріг Путіна щодо застосування хімічної чи ядерної зброї проти України.

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