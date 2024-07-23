Це починає лякати: Жорін попередив про небезпечну тенденцію у суспільстві і на фронті

Військовий наголосив, що росіяни хоч і несуть величезні втрати, але потроху просуваються, тому ситуація на фронті стає все складнішою.

Суспільство стало досить спокійно сприймати втрату населених пунктів і все більше поляризується на тих, хто залучений до боротьби, і пасивних спостерігачів.

Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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"Мене особисто починає трохи лякати те, що суспільство стало досить спокійно сприймати втрату населених пунктів... Якщо ще рік тому втрату навіть найменшого населеного пункту сприймали, як проблему, на якій потрібно сфокусувати увагу, то сьогодні це якось дуже все буденно. Ну втратили військові десь на Сході якесь село, військові і повернуть", – зауважив Жорін.

Військовий наголосив, що росіяни хоч і несуть величезні втрати, але потроху просуваються. І захист вітчизни – це справа не лише військових, а всього суспільства й всієї країни. Всі українці мають мобілізуватись і згуртуватись, закликає офіцер.

На його думку, ситуація на фронті стає все складнішою, а суспільство все більш поляризується.

"Є ті, хто включений у боротьбу і ті, хто вважає, що це вже не їхня справа. Так можу запевнити - навіть ті, хто від цієї боротьби далекий, відчують наслідки від приходу Росії на рівні з усіма.

Якщо ми не хочемо чути новини про втрати наших територій, маємо як країна прокинутись, знайти місце в цій війні і мобілізувати свої можливості: зараз щоб втримати фронт, а в подальшому щоб повернути своє", – підсумував Жорін.

Нагадаємо, 16 липня портал Liga.net із посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ повідомив, що Сили оборони відступили із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також із селища Урожайне у Волноваському районі Донецької області.

18 липня у Збройних силах підтвердили, що відійшли з Урожайного Донецької області.

Також стало відомо, що українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра.

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