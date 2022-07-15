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"Це поетапний рух": Резніков вважає, що Захід надасть Україні ракети для HIMARS, які б'ють на 300 км

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"Це поетапний рух": Резніков вважає, що Захід надасть Україні ракети для HIMARS, які б'ють на 300 км

Фото: Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив переконання, що західні партнери нададуть Україні снаряди для РСЗВ HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 км.

Очільник оборонного відомства також наголосив, що для будь-якої спроби контрнаступу українських військ потрібно більше ракет і артилерії.

Про це Резніков сказав в інтерв'ю виданню Financial Times.

"Я думаю, що це поетапний рух. Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їхню зброю і точно влучати у цілі, і отримуємо більше зброї та ще й з довшим радіусом дії", – розповів міністр.

Він також схвально висловився про системи HIMARS за точність ударів з них. Резніков зауважив, що ці РСЗВ допомогли скоротити кількість втрат ЗСУ на Донбасі.

Нагадаємо, очільник Міноборони заявив про очікування, що Україна почне контрнаступальну кампанію цього року. Він також сподівається на отримання більшої кількості систем великої дальності, зокрема HIMARS.

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