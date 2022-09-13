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"Це потужний сигнал Путіну": військовий експерт пояснив, чи можуть успіхи ЗСУ активізувати міжнародну підтримку України ще більше

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"Це потужний сигнал Путіну": військовий експерт пояснив, чи можуть успіхи ЗСУ активізувати міжнародну підтримку України ще більше

Фото: Associated Press

Успіхи українських військових можуть активізувати міжнародну підтримку України ще більше. 

Успішні дії українських військових, які звільняють територію нашої держави від окупантів, можуть активізувати міжнародну підтримку ще більше.

Про це в ефірі 1+1 розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, дії українських військових на фронті можуть активізувати міжнародну підтримку з новою силою.

“Якщо ми простежимо передовиці світових ЗМІ, ми побачимо фактично захоплення від дій українських військ. Особливо по контрнаступу на Харківщині і деокупації територій. Це ще один аргумент, чого світ має вірити в Україну і нарощувати підтримку. Крім того, ми можемо побачити, що на сьогоднішній день окремі держави ще більше стають до того, щоб розділити з нами смак цих переможних битв та визнати і свої досягнення і залучення до цих подій”, - наголосив Олександр Мусієнко.

Він також додав, що між Україною та іншими державами-партнерами утворився практично військовий союз, який передбачає не просто меморандум, а угоду, ратифіковану парламентами різних країн.

“Це досить потужний сигнал Путіну, що навколо України гуртується все більше цивілізованих країн, готових надавати предметну підтримку. А Росія натомість залишається з Північною Кореєю та Іраном”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що Українські спецпризначенці з ПТРК філігранним пострілом знищили ворожу БМП.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
245
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