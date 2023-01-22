"Це повни п**дець": окупанти досі не оговталися від удару по Макіївці і шукають винних (перехоплення)

Зокрема, окупанти скаржаться, що серед місцевих жителів на Донбасі дуже багато проукраїнськи налаштованих громадян, які "здають" ворожі позиції Збройним силам України.

Окупанти досі перебувають під враженням наслідків удару по скупченню мобілізованих у Макіївці. Росіяни обговорюють причини, що призвели до цього та заходи, які б допомогли убезпечити військових від смерті.

Про це йдеться у телефонній розмові окупанта з приятелем, яку перехопила українська розвідка.

Окупант зазначає, що удар по Макіївці – "це повни п**дець", але визнає, що подібні удар були й раніше.

"Там просто все можна було грамотно зробити і людей не підставляти під удар. Розмістили б людей у лісі, бл**ь… А там просто в старому ПТУ розмістили всіх і все, *біться як хочете", – поскаржився загарбник.

Росіянин поділився власними роздумами, що стало причиною інциденту. Зокрема, він визнав, що серед місцевих жителів на Донбасі дуже багато проукраїнськи налаштованих громадян, які "здають" позиції окупантів Збройним силам України.

"Причин багато. Причина, що близько розмістили до фронту людей. Причина, що на одній території розмістили людей, БК, транспорт і пальне. Причина і те, що дзвонили (мобілізовані. – ред.). Велике скупчення людей. Причина в тому, що є місцеві, які "здають" – фотографують, відео знімають і відправляють, кому потрібно. А ті вже завдають удар", – говорить окупант.

Нагадаємо, новорічної ночі, рівно опівночі було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці. Внаслідок удару загинули близько 600 окупантів.

Міністерство оборони Росії визнало 89 загиблих військових. Вцілілих солдат командування РФ хотіло відправити у наступ, аби знищити як небажаних свідків.

Російська пропаганда спочатку намагалася перекласти вину на самих "мобіків, стверджуючи, що велике скупчення російських військових у приміщенні зруйнованого ПТУ виказало нібито активне використання мобільних телефонів.

У Мережі тим часом опублікували фото окупантів у ПТУ Макіївки перед "бавовною".

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