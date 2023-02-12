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"Це повністю обнуляє перспективи Грузії": влада країни продовжує вбивати Саакашвілі - Подоляк

"Це повністю обнуляє перспективи Грузії": влада країни продовжує вбивати Саакашвілі - Подоляк

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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"Це повністю обнуляє перспективи Грузії": влада країни продовжує вбивати Саакашвілі - Подоляк

Фото: Associated Press

У Грузії продовжують катування над експерезидентом

Грузія продовжує публічно вбивати та катувати експрезидента Грузії, українського громадянина, Міхеіла Саакашвілі.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

За його словами, це повністю обнуляє перспективи Грузії.

"Невже російський (радянський 2.0) табір так приваблює? Чи важливо зробити «вбивчий подарунок» Путіну, котрий все одно програє? Чи мати репутацію країни, що затерзала свого президента?", - написав Подоляк.

Суд на Саакашвілі

У 2018 році суд Грузії заочно визнав винним Саакашвілі у "зловживанні службовими повноваженнями" і виніс вирок у вигляді трьох років ув’язнення.
 
Президент України наголосив, що експрезидента Грузії було отруєно, і сьогодні його повільно вбивають.
 
У Варшаві заявили, що готові прийняти  на лікування колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
 
Водночас, експертиза волосся колишнього грузинського президента, якого утримують в ув’язненні, показала підвищений вміст в організмі вісмуту, барію і ртуті.
 
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Дата публікації
Перегляди
2239
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