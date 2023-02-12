"Це повністю обнуляє перспективи Грузії": влада країни продовжує вбивати Саакашвілі - Подоляк

У Грузії продовжують катування над експерезидентом
Грузія продовжує публічно вбивати та катувати експрезидента Грузії, українського громадянина, Міхеіла Саакашвілі.
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.
За його словами, це повністю обнуляє перспективи Грузії.
"Невже російський (радянський 2.0) табір так приваблює? Чи важливо зробити «вбивчий подарунок» Путіну, котрий все одно програє? Чи мати репутацію країни, що затерзала свого президента?", - написав Подоляк.
продовжує вбивати екс-президента Саакашвілі. Безперечно, це обнуляє перспективи Грузії.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 12, 2023
Невже російський (радянський 2.0) табір так приваблює? Чи важливо зробити «вбивчий подарунок» Путіну, котрий все одно програє? Чи мати репутацію країни, що затерзала свого президента?