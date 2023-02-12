У Грузії продовжують катування над експерезидентом

Грузія продовжує публічно вбивати та катувати експрезидента Грузії, українського громадянина, Міхеіла Саакашвілі.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

За його словами, це повністю обнуляє перспективи Грузії.

"Невже російський (радянський 2.0) табір так приваблює? Чи важливо зробити «вбивчий подарунок» Путіну, котрий все одно програє? Чи мати репутацію країни, що затерзала свого президента?", - написав Подоляк.

продовжує вбивати екс-президента Саакашвілі. Безперечно, це обнуляє перспективи Грузії.

Невже російський (радянський 2.0) табір так приваблює? Чи важливо зробити «вбивчий подарунок» Путіну, котрий все одно програє? Чи мати репутацію країни, що затерзала свого президента? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 12, 2023

Суд на Саакашвілі

суд Грузії заочно визнав винним Саакашвілі у "зловживанні службовими повноваженнями" і виніс вирок у вигляді трьох років ув’язнення. У 2018 роцізаочно визнав винним Саакашвілі у "зловживанні службовими повноваженнями" і виніс вирок у вигляді трьох років ув’язнення.

експрезидента Грузії було отруєно, і сьогодні його повільно вбивають. Президент України наголосив, щобуло отруєно, і сьогодні його повільно вбивають.

Міхеіла Саакашвілі. У Варшаві заявили, що готові прийняти на лікування колишнього президента Грузії

Водночас, експертиза волосся колишнього грузинського президента, якого утримують в ув’язненні, показала підвищений вміст в організмі вісмуту, барію і ртуті. , експертиза волосся колишнього грузинського президента, якого утримують в ув’язненні, показала підвищений вміст в організмі вісмуту, барію і ртуті.

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