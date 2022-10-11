"Це повний відморозок": експерт пояснив, навіщо Путін призначив Суровікіна керувати армією РФ в Україні

Новопризначений командувач російського угруповання Сергій Суровікін є одним із небагатьох командирів, який готовий до будь-яких жертв і не думає про наслідки.

Про це повідомив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Експерт розповів, що у 1991 року в Москві Суровін, перебуваючи у званні капітана, командира батальйону гвардійської таманської дивізії, спрямував свої бронеавто на мирних громадян. Тоді після п'яти місяців у в'язниці він вийшов на волю, уникнувши покарання.

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"Він готовий до будь-яких жертв і не думає про наслідки. Це людина, яка не зупиниться ні перед чим. Якщо йому накажуть, він може вбити увесь світ. Генерал Суровікін – це спроба Путіна подолати розкол між ним та армією. Це людина, якій Путін довіряє абсолютно, можливо, єдиному в збройних силах", - зазначив Яковенко.

Він пояснив також, що у Росії нині спостерігається деякий конфлікт між Путіним, Міністерством оборони РФ та Генштабом. Зокрема, саме їх звинувачують у втечі російських окупантів з низки регіонів України після контрнаступу ЗСУ й інших помилках, які відбулися під час проведення мобілізації, оголошеної Путіним.

"Він нацькував на міноборони та генштаб, на генерала Герасимова та Шойгу, своїх двох шавок – Кадирова та Пригожина. Він намагається призначити відповідальним за військові невдачі генералітет, насамперед генштаб, побічно і Шойгу. І, звісно, військовим це не подобається. Відповіддю було висунення генерала Суровікіна. Це повний відморозок, який готовий виконати будь-який наказ", - додав Яковенко.

Нагадаємо, генерала Сергія Суровікіна Міністерство оборони РФ призначило командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні 8 жовтня.

Тим часом військовий експерт Михайло Самусь припускає, що за масованими ударами по Україні 10 жовтня стоїть група російських терористів у складі голови Чечні Рамзана Кадирова, новопризначеного командувача "спецоперації" Сергія Суровікіна та керівника ЧВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

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