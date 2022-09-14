Це поєднання трьох обставин: генерал США чітко пояснив, як ЗСУ вдалося розбити армію Путіна на Харківщині

Колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що ЗСУ вдалося провести успішну контрнаступальну операцію на Харківщині завдяки трьом чинникам.

Одна із причин - значні втрати серед офіцерського складу армії Росії та деморалізовані солдати, які не мають бажання воювати.

Про це американський генерал повідомив в інтерв'ю DW.

"По-перше, російські війська знекровлені, їхнє тилове забезпечення виснажено, значна частина офіцерського складу знищена. Протягом останніх кількох місяців ми спостерігали погіршення бойового духу в російських військах, у них немає бажання боротися", - зауважив він.

Друга причина, за його словами, західна зброя , особливо ракетні системи. Він впевнений, зброя від партнерів дуже допомогли порушити або знищити російську логістику, артилерію, командні пункти.

"Чим створили безліч проблем для росіян на їхніх територіях, через що їм важко зрозуміти, що відбувається, і оперативно відповідати", - додав Ходжес.

"І по-третє, це заслуга українського Генштабу та ЗСУ. Вони дисципліновані. Вони виконали хорошу роботу із захисту інформації та оперативної безпеки. Вони обдурили росіян з приводу того, куди мав бути завданий головний удар, відкрито говорили про атаку на Херсон, тоді як головного удару насправді завдали на півночі. Тож ми спостерігаємо справді найвищий рівень виконання тактичного планування", - підкреслив американський генерал.

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