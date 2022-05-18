"Це приклад справжнього командира": Сеітаблаєв розповів про дзвінок "Калини" з полку "Азов"

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про дзвінок з полку "Азов", який перебуває на заводі "Азовсталь" в оточеному Маріуполі.

В етері "Сніданку з 1+1" Сеітаблаєв згадав, що одного разу вночі йому прийшло повідомлення з невідомого номеру: "Артеме, дозвольте до вас звернутися. "Калина".

"На той час я на 100% не знав, хто такий "Калина", але позивний цей чув. Я написав відповідь, що так, звичайно, чекаю. Мені подзвонили. Дійсно, це був боєць, заступник командира полку "Азов", - розповів Сеітаблаєв.

За словами актора, "Калина" попросив поспілкуватися із співвітчизником, студентом-медиком, який зробив вже близько 20 операцій пораненим.

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"Ми поговорили з Асаном, так звати цього медика-студента. За п'ять хвилин Асан сказав: "Дякую, я пішов робити наступну операцію". Ми поговорили трохи з "Калиною", і потім я всю ніч не спав", - поділився Сеітаблаєв.

Актор зазначив, що для нього - це приклад справжнього командира та справжніх побратимів. Він додав, що не був знайомий з "Калиною" і не знає, де він вночі взяв його номер телефону.

Нагадаємо, евакуаційна місія українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває. Звільнення захисників "Азовсталі" курують українські військові та розвідники.

Щонайменше сім автобусів із українськими пораненими бійцями виїхали з "Азовсталі"

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