"Це приклад справжнього командира": Сеітаблаєв розповів про дзвінок "Калини" з полку "Азов"

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про дзвінок з полку "Азов", який перебуває на заводі "Азовсталь" в оточеному Маріуполі.
В етері "Сніданку з 1+1" Сеітаблаєв згадав, що одного разу вночі йому прийшло повідомлення з невідомого номеру: "Артеме, дозвольте до вас звернутися. "Калина".
"На той час я на 100% не знав, хто такий "Калина", але позивний цей чув. Я написав відповідь, що так, звичайно, чекаю. Мені подзвонили. Дійсно, це був боєць, заступник командира полку "Азов", - розповів Сеітаблаєв.
За словами актора, "Калина" попросив поспілкуватися із співвітчизником, студентом-медиком, який зробив вже близько 20 операцій пораненим.
"Ми поговорили з Асаном, так звати цього медика-студента. За п'ять хвилин Асан сказав: "Дякую, я пішов робити наступну операцію". Ми поговорили трохи з "Калиною", і потім я всю ніч не спав", - поділився Сеітаблаєв.
Актор зазначив, що для нього - це приклад справжнього командира та справжніх побратимів. Він додав, що не був знайомий з "Калиною" і не знає, де він вночі взяв його номер телефону.
Нагадаємо, евакуаційна місія українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває. Звільнення захисників "Азовсталі" курують українські військові та розвідники.
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