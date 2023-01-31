Це пріоритет: Кулеба розповів, про яке озброєння зараз активно домовляється Україна

Партнери знають про типи озброєнь, які ще потребує Україна, каже Кулеба.

Українські дипломати у пріоритетному режимі ведуть перемовини із союзниками щодо передавання реактивної авіації та ракет з дальністю враження 300 км. Українські воїни потребують такого озброєння задля перемоги агресії РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба на брифінгу.

За його словами, Україна для ефективної боротьби з РФ потребує реактивних винищувачів та далекобійних ракет, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

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"Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо переговори для розблокування всіх цих рішень. Упевнений, що ЗСУ неодмінно отримають всю необхідну зброю", - наголосив Кулеба.

Міністр закликав партнерів зробити все від них залежне, щоб українські воїни якомога швидше отримали необхідне озброєння. Крім того, для українських дипломатів у ключових столицях наразі досягнення цієї мети є пріоритетом.

"Я переконаний, що новий консенсус союзників щодо підтримки України має передбачати рішучість та послідовність. ЗСУ мають отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності нашої держави", - висловився Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, міністр оборони Олексій Резніков поїхав до Парижа, де, за даними ЗМІ, говоритиме про винищувачі F-16 для України.

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