"Це пришвидшить звільнення Криму": Зеленський звернувся із проханням до жителів окупованого півострова

Громадян України в Криму закликають триматися якомога далі від військових обʼєктів РФ, російських баз і військових аеродромів окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 30 серпня.

Крім того, президент просить українців повідомляти спецслужбам України інформацію про окупантів. Це, за його словами, пришвидшить звільнення Криму.

"Також сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів і повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", - заявив Зеленський.

Крім того, глава держави наголосив, що Збройні сили України, наші спецслужби, наша розвідка роблять усе можливе й неможливе, щоб кожен російський військовий обов’язково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який Росія принесла на нашу землю.

"По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – отже, під Севастополем. Під Луганськом – отже, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму.

Своєю чергою, Подоляк попередив, що кількість атак невідомого походження в Криму буде зростати.

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