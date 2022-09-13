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"Це призведе до катастрофи": військовий експерт пояснив, коли Путін може оголосити загальну мобілізацію

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"Це призведе до катастрофи": військовий експерт пояснив, коли Путін може оголосити загальну мобілізацію

Фото: Держприкордонслужба України

Путін може оголосити загальну мобілізацію в кінці цього року. На це може вплинути те, що його “енергетична карта” не зіграла.

Загальна мобілізація в Росії може відбутися наприкінці цього року. Водночас це призведе до катастрофи в РФ.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Михайло Самусь.

“Путіну завжди не вистачало рішучості. Коли він здійснює рішучі крокі, він потрапляє в халепу. Він, як КГБшник, дуже обережний, намагається перестрахуватися. Зараз він не наважується оголосити загальну мобілізацію, але потім може в самий недоречний час її оголосити - і це призведе до катастрофи”, - наголосив Михайло Самусь.

За його словами, зараз окупанти ще зберігають надію на шанси, що їхня тактика “замороження” Європи зіграє. Вони розраховують, що станеться дефицит газу та нафти. 

“Хоча якщо Європа зараз створить відповідні запаси, тоді вона зможе допомогти нам газом, а ми за вдалого сценарію допоможемо електроенергією. Путін же спеціально створює напруження навколо Запорізької АЕС для того, щоб в Європі був дефіцит електроенергії. Він ставить саме на цей компонент, відтягуючи мобілізацію. Але він її оголосить, коли зрозуміє, що енергетична карта не зіграла. Думаю, що це станеться наприкінці зими - на початку весни”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ на Харківщині "затрофеїли" російську РСЗВ "Торнадо" та гармату "Мста-С".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4783
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