Це призведе до обвалу фронту: Подоляк прокоментував прорив кордону і воєнні дії в Росії

Російські добровольчі підрозділи 12 березня прорвали кордон з Росією та зайшли у Бєлгородську й Курську області. Там відбуваються активні бойові зіткнення, а добровольці навіть повідомляли про контроль над певними населеними пунктами.

Зараз ми бачимо прояв історичної справедливості, про який вже часто говорили. Поступово Росія отримує все те, що хотіла створити в Україні. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "24 Каналу".

Росіяни відчули те, що й українці в перші дні війни

"Російська влада цинічно назвала війну – так званою "СВО". Але тепер населення країни-агресорки відчуло те, що всі українці 24 лютого. На жаль, від самого початку навіть наші партнери тривалий час не сприймали події в Україні як війну", – заявив радник керівника ОП.

За словами Подоляка, росіяни були захоплені тим, як окупанти вбивали українців, нищили наші міста – все це їм подобалося. Історична справедливість – це коли вони у повному обсязі матимуть такі ситуації на своїй території. Наприклад, житимуть в бомбосховищах, постійно чутимуть сирену, бачитимуть, як падають ракети й дрони.

"Все це вже відбувається у Росії, але лише у двох областях. Хотілося б, щоб вся територія "скуштувала" ту війну, яку вони принесли на нашу землю, – наголосив радник керівника ОПУ. – На жаль, росіяни досі не розуміють логічного зв'язку між тим, що вони зробили в Україні, і тим, що зараз відбувається на їхній території. Вони не усвідомлюють, що це рішення Владіміра Путіна призвели до того, що їм доводиться бігати в укриття".

Що може кардинально змінити ситуацію на фронті

За словами Подоляка, усі регіони Росії так чи інакше підтримували війну геноцидного типу, яка ведеться в нашій державі. Дотепер багато хто підтримує нібито право країни-агресорки знищувати Україну, а також поведінку росіян на глобальному ринку.

"Нам потрібні відповідні інструменти, кількісні показники певних видів зброї. Треба прибрати ключовий фактор домінування Росії, який дозволяє просуватися, – це тактична авіація. Як тільки це зміниться, а кількість російських втрат швидко наростатиме, – все це абсолютно точно призведе до обвалу лінії фронту", – наголосив він.

Тоді, на думку Подоляка, населення різних російських регіонів зі зброєю в руках і ненавистю до путінської еліти бігтиме до ключових центрів прийняття рішень та ставитиме певні запитання, а робитиме це у тій манері, у якій вміє.

"Це буде дуже красива картинка. Те, що ми побачимо в Москві – це буде 1991 або 1993 роки, але масштабовано. Історія завжди йде по спіралі. Вони зайшли на територію України та зайдуть в Москву своїми ж людьми з танками, які питатимуть, чому ми отримали те, що отримали", – підсумував радник голови ОП.

Нагадаємо, у четвер, 14 березня, легіон “Свобода Росії”, який на території Російської Федерації бореться із путінським режимом, закликав до термінової евакуації мешканців прикордонних з Україною населених пунктів через початок активних бойових дій.

Раніше повідомлялось, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

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