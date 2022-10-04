Це призведе до серії інтриг: експерт розповів, хто відповідатиме за провал армії РФ у війні проти України

За провал російської армії у війні проти України будуть відповідати генерали РФ, яких у країні-агресорці багато.
Російські генерали будуть відповідати за провал армії РФ у війні проти України.
Про це в інтерв’ю ТСН розповів незалежний експерт з регіональної безпеки та питань євроатлантичної інтеграції України, юрист Олександр Калініченко.
“Традиційна історія для їхньої системи правління. Генералів на Росії багато. Їх щомісячно змінюють відповідно до регіонів. Ця система в РФ достатньо централізована - вона має і проявляє ті вади централізації, яка роками вибудовувалася. Сьогодні там не йдеться про жодну участь людей у протестах. Думаю, що це призведе до серії інтриг та кадрових перестановок”, - розповів Олександр Калініченко.
Нагадаємо, що війська НАТО не воюватимуть проти Росії, проте можуть зайти на територію України для охорони ядерних об'єктів.
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