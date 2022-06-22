"Це проблема": Арестович попередив, якщо війна в Україні затягнеться, більшість людей не повернеться з-за кордону

Багато українців можуть не повернутися з-за кордону, куди виїхали через напад РФ 24 лютого, якщо війна Росії проти України триватиме довго.

Більшості українців з окупованих територій нині взагалі нікуди повертатися, оскільки російські загарбники зруйнували оселі людей.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Як людина, яка не виїжджала, можу сказати: звісно, повертайтеся додому. Але тут треба розуміти, що є дуже специфічні ситуації. Тому що більшості українців з окупованих територій нікуди повертатися", - висловився він.

Водночас, Арестович каже, що українці дуже швидко адаптуються. І якщо війна ще довго триватиме, рік, то за його словами, значна частина людей уже не повернеться.

"Або повертатиметься з великими труднощами. А з огляду на те, що ми втратили половину економіки, ми втратили частину населення, яке не повернулося, – кілька мільйонів, – це тотальна зміна соціально-політичної та економічної ситуації в Україні", - сказав він.

За словами Арестовича, щоб сприяти поверненню українських громадян, влада вживатиме заходи.

"Тому що – ніде правди діти – дуже багато хто каже: "Ще пів року – і я не повертатимуся". Уже все, уже інтегрувався на Захід. Наші ж дуже креативні. Вони одразу йдуть на мовні курси, одразу влаштовуються на роботу. Що дуже вражає, до речі, європейців. Тому що є інші нації з інших місць земної кулі (не називатимемо), які там сидять на допомозі роками, сім'ями, десятиліттями, а наші – ні. Наші вже інтегруються, бізнеси відкривають, працюють, там дітки десь, там... Усе, усе, усе тощо. Мало не від допомоги відмовляються... І це проблема. Тому що це гарний приплив для європейців і добрячий відтік від нас", – сказав він.

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