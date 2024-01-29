"Це провокація: росіяни знали заздалегідь про падіння Іл-76" – майор запасу ЗСУ

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман переконаний, що росіяни навмисно влаштували провокацію з авіакатастрофою свого військового літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Ми вже пам’ятаємо російські повітряні цілі, які були знищені раніше. Як-от А-50 та Іл-22, а також інші літаки, зокрема транспортні. Ми маємо нищити таку ворожу авіацію під час війни. Але настільки швидка реакція з боку росіян на падіння Іл-76 вказує на те, що вони заздалегідь знали, що це має статися. Адже всього за годину після події вони вже почали активно коментувати, розповідати на рівні Держдуми, що насправді там відбулося", - наголосив військовий.

Олексій Гетьман нагадав, що раніше була інформація про те, що росіяни готують інформаційні диверсії, зокрема, на кінець січня – початок лютого. Їхня мета – послабити допомогу Україні, призупинити виконання домовленостей нашими західними партнерами, а також для того, щоб розхитувати ситуацію всередині країни.

"Тому я впевнений на сто відсотків, що це провокація, а не наша помилка. Є певні нюанси, які дають нам впевненість робити саме такі висновки. Зокрема, є таке правило: в зоні, куди мають доправити військовополонених, припиняються обстріли, щонайменше артилерійські. Про це домовляються обидві сторони, вони погоджують, як, яким чином, в який час військовополонені будуть доправлені до пункту обміну, щоб гарантувати їхню безпеку", - зауважив майор запасу ЗСУ.

Військовий також підкреслив дивний момент – про російський літак, який нібито міг перевозити військовополонених України, не було повідомлено нашій стороні.

"Інше питання – для чого використовувати транспортний літак, щоб перевозити людей. Раніше їх перевозили автомобільним транспортом. Отже, літак з’явився у 30-кілометровій зоні від зони бойових дій, нікого не попереджали про те, що на його борту будуть військовополонені, плюс з’явилася миттєва реакція Росії на цю подію. Все це наштовхує на думку, що це була спланована росіянами провокація", - резюмував Олексій Гетьман.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області

Російський військовий літак Іл-76 розбився 24 січня за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода.

РосЗМІ почали масово публікувати повідомлення, що на борту повітряного судна начебто перебували 65 українських полонених, яких везли на обмін.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що на 24 січня дійсно планували здійснити обмін полоненими, але у якийсь момент процес зупинився.

ГУР Міноборони України заявило, що не має підтверджувальної інформації про ймовірне перебування українських військовополонених на борту російського військово-транспортного літака.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуація з падінням Іл-76 зрозуміла не до кінця.

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