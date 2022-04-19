"Це радянська школа": військовий експерт розповів, як Росія діє на сході України

Російські війська "діють" на сході України класично. Зокрема, використовують радянську школу воєнних дій.
На сході України наразі спостерігається величезна кількість обстрілів, авіанальотів, ракетних ударів. Це - своєрідна "підготовка" для прориву.
Про це розповів в ефірі "Радіо НВ" військовий експерт Денис Попович.
"Це артилерійська підготовка, авіаційна підготовка, яка передує наступу або спробам наступу. Це радянська школа воєнних дій: розмолотити артилерією, розмолотити авіацією, кинути вперед танки і далі сподіватися на те, що буде прорив. Саме такого ми і мали очікувати. Зараз вони намацують слабке місце в нашій обороні і далі будуть на ньому концентруватися, коли або якщо щось знайдуть", - розповів Попович.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наразі в Україні триває друга фаза війни, яка визначить третю фазу, а також назвав три можливі її сценарії.
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