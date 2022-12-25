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"Це розвиток війни": Гуменюк висловилася, чому росіяни цинічно обстрілюють Херсон

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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"Це розвиток війни": Гуменюк висловилася, чому росіяни цинічно обстрілюють Херсон

Фото: Associated Press

Окупанти проявляють такими атаками власне безсилля.

Цинічно обстрілюючи звільнений Херсон, російська армія не мститься. Росіяни намагаються вислужитися перед диктатором. А ще окупанти так показують свою ненависть до тих,  хто живе краще за них.

Таку думку в ефірі телемарафону висловила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Не вважаю, що кожний обстріл є помстою. Це розвиток війни і військові дії, які ворог нам, скажімо, "запропонував" ще від 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення. Говорити, що вони конкретно помстилися за влучання по пункту управління... Вони не настільки цінують своїх, щоб гатити по наших. Вони просто ненавидять всіх тих, хто живе краще за них", - відповіла Гуменюк на запитання про суботню атаку по Херсону. 

За словами представниці пресентру, таким чином російські окупанти намагаються довести своєму "цареві", мовляв, на щось здатні.

"Це прояв їхнього безсилля, бо не можуть вони зробити те, чого від них жадає їх "вождь", - наголосила Гуменюк.

Обстріл Херсона 24 грудня

У суботу, 24 грудня, окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Лише Херсон росіяни атакували 41 раз. 

Армія агресора напередодні кілька годин вела обстріл Херсона. Атака була скерована на цивільні місця: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адміністративні будівлі. 

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що внаслідок атаки постраждали 68 людей. Кількість загиблих у місті зросла до десяти.

Президент Володимир Зеленський прокоментував атаку на Херсона. Глава держави написав: "Соцмережі, скоріш за все, позначать ці фото як "чутливий контент". Втім, це не чутливий контент – це реальне життя України та українців", наголосив Зеленський.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1900
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