"Це сакральний день для Росії": в РНБО назвали дату, до якої Путін хоче закінчити війну в Україні

"Це сакральний день для Росії": в РНБО назвали дату, до якої Путін хоче закінчити війну в Україні

Данілов наголосив, що в українських захисників попереду ще дуже багато боїв.

Диктатор Росії Володимир Путін до 9 травня ставить завдання своїй армії закінчити парадом перемоги війну в Україні.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі спільного телемарафону 1 квітня.

"Ми пам’ятаємо, що у них є сакральний день - 9 травня, і до 9 травня Путін ставить завдання закінчити парадом перемоги цю війну. Нам треба розуміти, що у нас попереду ще дуже багато боїв, нам треба боронити свою країну, і розслаблятися нікому не раджу", - наголосив секретар РНБО.

Він уточнив, що наразі російські військові переформатовують свої сили та планують іти в наступ, аби до 9 травня зруйнувати Україну.

Читайте також: