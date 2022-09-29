"Це самогубство самої Росії": експерт пояснив, що буде з РФ у разі використання ядерної зброї

Росія, у разі, якщо використає проти України тактичну ядерну зброю, може сама себе знищити. Крім того, РФ тим сами руйнує фундаментальні основи ядерної безпеки у всьому світі.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, тактична ядерна зброя відрізняється від іншої - потужністю бойової частини ракети. Вона може бути від однієї до двух кілотонн. У той час як стратегічна ядерна зброя може містити десятки мегатонн заряду.

“Хоча якщо ми говоримо саме про використання, то що тактична, що стратегічна зброя підпадають під одну позицію: і одне і інше - ядерна зброя. Її використання фактично змінює фундаментальні основи щодо ядерної безпеки у світі. Є ядерний клуб цивілізованих країн, в якому є країна, яка не зовсім цивілізована, і є країна, яка зовсім не цивілізована - це Північна Корея. Хоча якби там не було, але Північна Корея поводить себе більш стримано, чим РФ”, - розповів Олександр Коваленко.

Якщо будь яка з цих країн, каже експерт, використовує ядерну зброю не під час війни, а навіть під час навчань - вона повинна повідомляти про це всі інші країни. Якщо ж вона цього не робить - вона руйнує фундаментальні основи безпеки.

“Якщо РФ використає тактичну ядерну зброю, вона одразу може проти себе налаштувати велику кількість країн. Навіть ті, які нібито є друзями. Тобто це самогубство самої Росії”, - додав військовий експерт.

Використати ядерні ракети можна:

З авіації.

З сухопутних установок. Наприклад, “Іскандери”, які можуть містити ядерний боєзаряд.

З кораблів - морські міни теж можуть містити ядерний заряд.

Відстань дії:

“Фактично немає якихось меж. Тактична ракетна зброя може використовуватися навіть на відстані понад 500 кілометрів. Також вона може розміщуватися на іншому ракетному озброєння: ті ж самі ракети Х-101, Х-55. Наразі невідомо, скільки у Росії придатного ядерного озброєння. Ті умови, в яких це все зберігалося багато років, м’яко кажучи, незадовільні”, - наголосив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що вплинути на фюрера Путіна та переконати його в тому, щоб він не застосував ядерну зброю, можуть лідери Китаю та США.

Читайте також: