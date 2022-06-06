"Це що, Україна?": у РФ чоловік в електричці з матюками напав на дитину через жовто-сині ручки рюкзака

У Росії незнайомий чоловік причепився до дитини в тамбурі підмосковної електрички через рюкзак, на якому були жовто-сині кольори.

Відповідне відео опублікували телеграм-канали.

На кадрах видно, як хлопчик, не розуміючи, що від нього хочуть, з переляку забився у куток. Але "патріот" Росії не зупинився, зірвав з дитини рюкзак та кинув на підлогу зі словами: "Це що, Україна? Знімай, ці п*****си, б**дь, не повинні нам це давати".

Варто зазначити, що це вже не перший подібний випадок в Росії. До цього там вже були зафіксовані агресивні реакції на жовто-сині кольори на одязі людей.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.