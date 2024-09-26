Військовослужбовці ЗСУ на сході мало сподіваються на план перемоги Зеленського.

Українські бійці мало сподіваються на те, що план перемоги президента Володимира Зеленського допоможе їм стримати російські сили.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Українські війська, які тримають позиції на Донбасі, не мають "жодного відчуття, що план Зеленського зменшить необхідність продовжувати битися, щоб стримати виснажливе нарощування російських наступів".

"Немає ні бачення кінця війни, ні безтурботних мрій про зупинку гармат", — ідеться у матеріалі.

Бійці ЗСУ кажуть про те, що їх занадто мало у порівнянні з кількістю російських солдатів.

"Недостатньо снарядів для нас, занадто багато російських безпілотників. Знайомі проблеми. Проблеми, до яких ми звикли", — зазначив, зокрема, 25-річний офіцер 93-ї бригади України з позивним "Нара".

Одна з ключових проблем, яку щоденно вирішують військовослужбовці ЗСУ полягає в тому, яким чином знищити якомога більше російських окупантів.

В The Times зазначають, що бійці на "нулі" щохвилини бачать "жах, що навряд чи піддається опису". Їм доводиться йти вночі поодинці або парами кілька кілометрів відкритою місцевістю до своїх позицій під атакою БпЛА росіян, адже українські військові можуть застрягнути в одному й тому самому бункері на місяць до ротації.

Один із поранених українських солдатів, 50-річний Олексій надав моторошний звіт про життя під дронами-камікадзе на "нулі".

"Повітря постійно виє від FPV-дронів і снарядів, що пролітають над вами... Таке відчуття, що щосекунди щось намагається вас убити. Яким би хоробрим ви не були або не намагалися бути, це шок. І ви теж відчуваєте це. Ви відчуваєте запах смерті усюди", — каже він.

Тим часом на Харківщині зберігається активність ворожих підрозділів. Зокрема у Вовчанську росіяни риють тунелі для прихованого переміщення між сусідніми будинками.

В адміністрації президента США Джо Байдена також занепокоєні тим, що план перемоги Володимира Зеленського не містить всеосяжної стратегії.

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