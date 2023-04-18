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"Це шокує": американський танкіст - про російський Т-90А, який затрофеїли ЗСУ

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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"Це шокує": американський танкіст - про російський Т-90А, який затрофеїли ЗСУ

Фото: Український мілітарний портал

Військовий зазначив, що така кількість іржі в машині може означати погану якість самої техніки та байдужість екіпажу до власного танка.

Колишній навідник танка M1A1 Abrams на прізвисько "Капітан Хаос" дав негативний відгук про російський танк Т-90А, який нещодавно доправили в США з України для досліджень.

Про це він написав у Twitter.

Військовий американської армії каже, що він буквально жив 20 місяців зі своїм екіпажем у танку M1A1 Abrams під час служби. "За цей час він ніколи не був схожим на те, який вигляд має трофейний Т-90А".

"Отже, не тільки броня в російських танках є мотлохом, про що я постійно кажу, але й екіпажі не докладають зусиль для їх обслуговування. Це шокує", - написав боєць.

Військовий зазначив, що якщо такий жахливий вигляд має відсік для екіпажу, то стан моторного відсіку може бути ще гіршим. Також він додав, що така кількість іржі в машині може означати погану якість самої техніки та байдужість екіпажу до власного танка.

Танкіст Capitan Chaos стверджує, що він є ветераном бойових дій "Щит пустелі" та "Буря в пустелі". Під час операцій в полі їхній танк ніколи не мав такий жахливий вигляд, бо командир вимагав утримання робочого місця в чистоті.

Раніше повідомлялося, що Міноборони РФ скасувало проведення "танкового біатлону" через великі втрати в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
3186
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