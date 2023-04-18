"Це шокує": американський танкіст - про російський Т-90А, який затрофеїли ЗСУ

Військовий зазначив, що така кількість іржі в машині може означати погану якість самої техніки та байдужість екіпажу до власного танка.

Колишній навідник танка M1A1 Abrams на прізвисько "Капітан Хаос" дав негативний відгук про російський танк Т-90А, який нещодавно доправили в США з України для досліджень.

Про це він написав у Twitter.

Військовий американської армії каже, що він буквально жив 20 місяців зі своїм екіпажем у танку M1A1 Abrams під час служби. "За цей час він ніколи не був схожим на те, який вигляд має трофейний Т-90А".

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"Отже, не тільки броня в російських танках є мотлохом, про що я постійно кажу, але й екіпажі не докладають зусиль для їх обслуговування. Це шокує", - написав боєць.

Військовий зазначив, що якщо такий жахливий вигляд має відсік для екіпажу, то стан моторного відсіку може бути ще гіршим. Також він додав, що така кількість іржі в машині може означати погану якість самої техніки та байдужість екіпажу до власного танка.

Interior shot of the Louisiana T-90A.



My crew and I literally lived on our Abrams for almost 20 months and it was never as beat up inside as this piece of junk is.



So not only is the armor the junk I keep saying it is, the crews make no effort to maintain it.

Shocking. pic.twitter.com/ULUg68N3Et — Captain Kaos (@_captain_kaos_) April 17, 2023

Танкіст Capitan Chaos стверджує, що він є ветераном бойових дій "Щит пустелі" та "Буря в пустелі". Під час операцій в полі їхній танк ніколи не мав такий жахливий вигляд, бо командир вимагав утримання робочого місця в чистоті.

Раніше повідомлялося, що Міноборони РФ скасувало проведення "танкового біатлону" через великі втрати в Україні.

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