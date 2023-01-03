У ЗСУ прокоментували відео із піднятим українським прапором на Великому Потьомкінському острові

Великий Потьомкінський острів розташований між лівим та правим берегом Дніпра недалеко від Херсона.

У ЗСУ підтвердили, що українські військові встановили державний прапор на Великому Потьомкінському острові, що біля Херсона. Втім, говорити про його звільнення ще зарано.

Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Гуменюк.

За її словами, встановлення синьо-жовтого прапора на деокупованих територіях - "це сигнал для противника" про обов'язково деокупацію.

"Встановлення прапора — це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля наша, і це все — Україна. Також це нагадування про незворотність тих процесів, які ми запланували. Однак говорити про звільнення острова ще зарано. Треба усвідомлювати, що такі проголошення можуть суттєво вплинути на подальший розвиток ситуації", — заявила Наталя Гуменюк.

Зауважимо, що Великий Потьомкінський острів розташований між лівим та правим берегом Дніпра недалеко від Херсона. У понеділок ввечері, 2 січня, у мережі ширилось відео, зняте військовим, із піднятим українським стягом на Великому Потьомкінському острові.

Нагадаємо, на Херсонщині авто підірвалося на вибухівці, внаслідок чого двоє загиблих.

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