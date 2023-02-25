Це сказано невипадково: Арестович - про натяк Залужного щодо звільнення Маріуполя цьогоріч

Колишній радник Офісу президента, військовий оглядач Олексій Арестович впевнений, що заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ймовірне звільнення Маріуполя цьогоріч сказана невипадково.

Таку думку він сказав у розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним у суботу, 26 лютого.

Також він прокоментував удари по Маріуполю, які уже декілька діб не вщухають. Арестович прогнозує для окупантів катастрофу, оскільки в них "почне сипатися південний фронт".

"Якщо вдарити по Маріуполю, відрізається Мелітополь через Волноваху, Кримський міст через залізницю не дозволяє постачати зброю росіянам, починає все сипатися від Херсона до Маріуполя, Криму зокрема. Будуть возити кораблями, вантажівками, але це вже суттєво нічого не змінить. Втім, угруповання в Криму буде ще більш-менш на плаву. Все, що від Херсона до Маріуполя, - буде горе. У Маріуполі уже третю добу достають до них. Головнокомандувач та президент слів на вітер не кидають. Те, що вони публічно це сказали, - це невипадково", - вважає він.

"Бавовна" у Маріуполі

Останні дні в окупованому Маріуполі звучать вибухи у районі скупчення росіян та їхніх складів. Так, внаслідок вибухів у Маріуполі 24 лютого окупанти позбулися чергового складу з боєкомплектом. Через "бавовну" росіяни почали піднімати свою авіацію в надії хоч якось врятувати ситуацію.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що вибухи в окупованому Маріуполі за останні дні – результати роботи ЗСУ. Він анонсував такі удари по ворогу у всіх тимчасово захоплених містах України, незважаючи на відстань до них.

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