Зеленський звернувся до країн, які не підтримали резолюцію про мир в Україні: "Це слабка позиція"

Глава держави розповів, що Україні дуже потрібно робити кроки вперед, на зустріч до країн африканського континенту.

На Ганасамблеї ООН, 24 лютого, 141 країна закликала Росію припинити бойові дії та вивести війська з України. Водночас 7 країн висловилися проти. Серед них - Росія, Білорусь, Сирія та Північна Корея. Президент України Володимир Зеленський звернувся до тих країн, які "підтримали" Росію.

Зі заявою український лідер виступив на пресконференції 24 лютого.

Зеленський наголосив країнам, які продовжують підтримувати Москву, що Україна втрачає не лише територію, але й людей.

"Якщо ти не воюєш і нікого не втрачав, напевно, дуже складно до кінця зрозуміти, що відбувається і який це біль для кожного і кожної. Складно донести цю інформацію. Це слабка позиція — бути на відстані і казати: "Ми не впевнені, що таким чином". А яким чином? Невже обов'язково потрібні війна і втрати, війна і ґвалтування, війна і катування? Невже це повинно прийти в кожну домівку світу, щоб люди вже оцінили наслідки цієї кривавої війни і думки — не такі вже й розумні, а трішки хворі — керівництва Російської Федерації? Невже це потрібно?", - сказав президент.

Він додав, що саме завдяки журналістиці та дипломатії слід доносити це тим країнам, які не розуміють.

"Дуже складно доносити тим, хто проти. Ми над цим працюємо. Але є шість країн, що проти. 141 країна — за. Там повага до суверенітету і територіальної цілісності. І це вже відповідь, як ці країни ставляться до того, що у тебе є війська агресора. У цій підтримці є відповідь — "так, вони повинні вийти з вашої суверенної території", - вважає Зеленський.

Глава країни зазначив, що Україні дуже потрібно робити кроки вперед, на зустріч до країн африканського континенту.

"Я вважаю, що ми дуже погано працювали, довгі-довгі роки ми не звертали увагу. Мені здається, це велика помилка. Тому прийнята спеціальна програма розширення посольської присутності в регіоні, а також інші ініціативи щодо харчової безпеки", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, на Ганасамблеї ООН 141 країна закликала Росію припинити бойові дії та вивести війська з України.

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