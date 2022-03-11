"Це спільна історія великих народів": Зеленський запевнив, що Україна святкуватиме перемогу разом з Польщею

Український президент подякував польським політикам за всю допомогу, яку влада Києва вже отримала, та за зусилля, які вони доклають.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед Сеймом Польщі, повідомив, що перемогу у війні проти Росії Україна буде святкувати разом з Польщею.

Про це голова держави заявив перед польським парламентом у п'ятницю, 11 березня.

Український президент подякував польським політикам за всю допомогу, яку влада Києва вже отримала, та за зусилля, які вони прикладають, щоб закрити українське небо від ворожих літаків. "Я вірю, що нам вдасться прийти до результату у цьому, до надзвичайно потрібно нам усім результату", - сказав Зеленський.

"Якщо Бог дасть і ми переможемо у цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами і сестрами. Це наша велич. І ваша велич. Це боротьба за нашу і вашу свободу. Це спільна історія великих народів Дай Боже нам Перемоги! Нєх жИє вОльна Польска! Нєх жИє вОльна Україна!", - виголосив український президент.

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