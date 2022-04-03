"Це спланований геноцид": Подоляк повідомив, що пересувні крематорії росіяни везли для українців

"Це спланований геноцид": Подоляк повідомив, що пересувні крематорії росіяни везли для українців

Розвідка Британії встановила, у плани Путіна входили страти, що коять його військові.

Російська влада спланувала геноцид українців. Військові країни-агресорки прийшли на війну з мобільними крематоріями, які були передбачені для українців.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Солдати заходили в Україну з військовим оркестром та колонами Росгвардії. Але за ними завжди йшли мобільні крематорії. Навіщо брати крематорії, якщо не віриш у спротив? Тепер зрозуміло – щоб приховати воєнні злочини. Це не помилка виконавця. Це спланований геноцид", – заявив Подоляк.

Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, з Київської області уже вивезено 410 тіл.

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