"Це справді була одна із найбільших атак": Садовий повідомив деталі ракетного удару по Львівській області

"Це справді була одна із найбільших атак": Садовий повідомив деталі ракетного удару по Львівській області

Сьогодні опівночі окупанти завдали ракетного удару по об'єктах Львівської області.

В ніч проти 17 травня російські військові обстріляли об‘єкт військової інфраструктури у Львівській області, майже на кордоні з Польщею.

Внаслідок атаки в одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. За наявною інформацією, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та 2 масові хвилі ракетних вильотів. У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо, чи було наше місто ціллю на цей раз", - зазначив він.

Садовий також підкреслив, що ракети уразили об'єкти у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.

"Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі - передбачити важко. Тому ходіть в укриття! Не знімайте прильотів ракет чи роботи ППО. Такі відео потрібні московській агентурі. Не уподібнюйтесь русні, будь ласка", - наголосив він.

Нагадаємо, Повітряні сили збили три крилаті ракети, випущені по Львівській області.

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