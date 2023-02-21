Це справжнє посланням Росії світу, а не звернення Путіна: Зеленський - про кривавий обстріл Херсона

Український президент Володимир Зеленський назвав обстріл росіянами Херсона 21 лютого "звірячим" та висловив щирі співчуття рідним загиблих.

Про це глава держави сказав у традиційному відеозверненні у вівторок, 21 лютого.

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"Російська армія сьогодні вкотре по-звірячому обстріляла Херсон. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних...Цей російський обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети. Як і тисячі подібних російських обстрілів, які є справжнім посланням Росії світу. Держава-терорист ударами ракет по вулицях міст, по житлових будинках, по школах, по аптеках і лікарнях, по церквах, по зупинках автобусів, по ринках, по електростанціях намагається сказати світу, що на терор нібито варто зважати", - наголосив він.

Зеленський запевнив, що українські правоохоронні органи та силовики знайдуть кожного російського злочинця, який буде знищений за жорстоку агресію.

"Я впевнений, що ми поставимо на місце державу-терориста. Всі разом: українці і світ. Наша армія, наша розвідка, наша Служба безпеки та інші українські сили знайдуть і знищать тих, хто завдає цих жорстоких ударів по Херсону, по інших наших містах і регіонах. А ширше – ми доведемо, що зважати варто лише на людяність, лише на Статут ООН і лише на право кожного народу жити вільно й захищено від терору й таких божевільних агресій, як російська", - зазначив український президент.

Глава держави подякував "всім, хто захищає нашу державу! Я дякую всім, хто воює за Україну на фронті прямо зараз, хто тримає наші кордони, хто береже наше небо, наше море, хто виробляє та постачає техніку й боєприпаси для наших воїнів і хто забезпечує нас якісною розвідувальною інформацією!".

Росія обстріляла Херсон під час промови Путіна

Нагадаємо, що у вівторок, 21 лютого, коли російський диктатор Путін виступав із "цікавою" промовою, його війська у Херсоні обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ринок та автобусну зупинку. Відразу повідомлялося про 6 вбитих та 13 поранених.

Згодом у міській раді уточнили, що внаслдіок російського обстрілу Херсона п’ятеро людей загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано. Після цієї атаки у місті знову пролунали звуки вибухів.