Це справжнє посланням Росії світу, а не звернення Путіна: Зеленський - про кривавий обстріл Херсона

Україна знайде кожного російського злочинця, який буде знищений за жорстоку агресію, наголосив Зеленський.
Український президент Володимир Зеленський назвав обстріл росіянами Херсона 21 лютого "звірячим" та висловив щирі співчуття рідним загиблих.
Про це глава держави сказав у традиційному відеозверненні у вівторок, 21 лютого.
"Російська армія сьогодні вкотре по-звірячому обстріляла Херсон. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних...Цей російський обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети. Як і тисячі подібних російських обстрілів, які є справжнім посланням Росії світу. Держава-терорист ударами ракет по вулицях міст, по житлових будинках, по школах, по аптеках і лікарнях, по церквах, по зупинках автобусів, по ринках, по електростанціях намагається сказати світу, що на терор нібито варто зважати", - наголосив він.
Зеленський запевнив, що українські правоохоронні органи та силовики знайдуть кожного російського злочинця, який буде знищений за жорстоку агресію.
"Я впевнений, що ми поставимо на місце державу-терориста. Всі разом: українці і світ. Наша армія, наша розвідка, наша Служба безпеки та інші українські сили знайдуть і знищать тих, хто завдає цих жорстоких ударів по Херсону, по інших наших містах і регіонах. А ширше – ми доведемо, що зважати варто лише на людяність, лише на Статут ООН і лише на право кожного народу жити вільно й захищено від терору й таких божевільних агресій, як російська", - зазначив український президент.
Глава держави подякував "всім, хто захищає нашу державу! Я дякую всім, хто воює за Україну на фронті прямо зараз, хто тримає наші кордони, хто береже наше небо, наше море, хто виробляє та постачає техніку й боєприпаси для наших воїнів і хто забезпечує нас якісною розвідувальною інформацією!".
Росія обстріляла Херсон під час промови Путіна
Нагадаємо, що у вівторок, 21 лютого, коли російський диктатор Путін виступав із "цікавою" промовою, його війська у Херсоні обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ринок та автобусну зупинку. Відразу повідомлялося про 6 вбитих та 13 поранених.
Згодом у міській раді уточнили, що внаслдіок російського обстрілу Херсона п’ятеро людей загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано. Після цієї атаки у місті знову пролунали звуки вибухів.
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