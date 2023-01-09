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"Це сталося миттєво": на Харківщині від ракети РФ загинула власниця м'ясної крамниці, її онука поранена

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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"Це сталося миттєво": на Харківщині від ракети РФ загинула власниця м'ясної крамниці, її онука поранена

Ніна Горошко, продавчиня магазину / Фото: Суспільне Харків

Жінка прийшла на роботу до свого магазину та загинула від російської ракети.

Унаслідок російської атаки по Харківщині 9 січня загинула 60-річна жінка. Вона була власницею м'ясної крамниці на ринку в Шевченковому, куди прилетіла ракета.

Продавчиня магазину Ніна Горошко розповіла "Суспільному", що жінку відкопали з-під завалів. Поранена дитина - 11-річна онука загиблої Софійка.

Ніна згадує, що усе сталося миттєво. У момент ракетного удару покупців у магазині не було.

© Кирило Тимошенко / Facebook
Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

"Ми торгуємо м'ясом, тільки тушу прийняли. Ми завжди понеділками виходимо приймати м'ясо на вівторок. Я не розумію, що відбувається: в голові шум, ноги-руки трусяться, пальці болять. Це сталося миттєво", - розповіла продавчиня.

Вона додала, що окрім ринку в районі, де влучила ракета, нічого немає.

© Кирило Тимошенко / Facebook
Фото: Кирило Тимошенко / Facebook
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

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2887
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