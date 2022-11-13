"Це станеться": Подоляк пояснив, коли РФ дозріє до переговорів і повного виводу військ з України

Все більше росіян вважають, що війну проти України час закінчувати.

Підтримка війни в Україні, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіна, серед росіян стрімко летить на дно.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк наголосив, що Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але, на його думку, це станеться після звільнення одного із тимчасового звільнених міст на сході України.

"Д — деморалізація. Підтримка війни в Рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: "Час закінчувати". Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - написав Подоляк у Твіттері.

Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни вказують на те, що відступ армії Росії з Херсона розпалює ідеологічний розкол між провоєнними діячами та диктатором Кремля Володимиром Путіним, підриваючи довіру до відданості Путіна та його здатності виконати свої військові обіцянки. У звіті від 13 жовтня йдеться, що пряма критика Путіна в середовищі провоєнної спільноти є майже безпрецедентною. Наприклад, Олександр Дугін, якого називають ідеологом "руского міра", відкрито розкритикував Путіна, за те, що він не зміг підтримати російську ідеологію, здавши місто Херсон.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що для початку переговорного процесу з РФ ключовою умовою є виведення російських військ з території України. Базовими переговорними позиціями Києва, за його словами, є отримання компенсацій за завдані війною збитки та обговорення питання покарання військових злочинців РФ.

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