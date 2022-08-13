"Це стратегія часів Радянського Союзу": експерт прокоментував знищення бригади, що коїла звірства в Бучі

Справді практично знищена російська 64-та мотострілецька бригада, військові з якої скоїли воєнні злочини в Київській області, зокрема в Бучі. Кремль міг навмисне допустити ліквідацію бійців, аби приховати усі злочини.

Такі дії цілком укладаються у тактику та стратегію Росії.

Про це ексспівробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак сказав в ефірі "24 каналу".

Він зазначив, що цих російських військових навмисне кидали у найгарячіші ділянки фронту.

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"Просто вони (у Кремлі – ред.) використали цих військових, якщо їх так можна називати", – сказав Ступак.

Він пояснив, що основною метою Росії було прорвати фронт. Окрім того, владна верхівка припускала, що ці окупанти з 64-ї бригади загинуть та сподівалась на це.

"Це стратегія часів Радянського Союзу. Всі, хто найзавзятіше виконував накази Сталіна, в першу чергу отримували кулю в скроню, або їх вбивали у під'їздах", – нагадав експерт.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомив, що за погодженням Кремля могла бути знищена вся 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, яка коїла звірства в Київській області, зокрема в Бучі.

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